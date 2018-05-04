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11:24 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Росгвардия предупредила о готовящемся теракте под Петербургом

Взрыв может прогреметь на АЭС.

Росгвардия рассылает на атомные электростанции предупреждения о готовящемся под Петербургом теракте, сообщают «Невские новости». Он запланирован накануне инаугурации президента России Владимира Путина.

По предварительным данным, одно из предупреждений от управления 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ поступило и на охраняемую АЭС в Ленинградской области.

Как стало известно спецслужбам, террористы могут передвигаться на иномарке Renault Fluence бежевого цвета. В настоящее время предпринимаются все меры для предотвращения террористической атаки.

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