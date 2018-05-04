Росгвардия предупредила о готовящемся теракте под Петербургом
Взрыв может прогреметь на АЭС.
Взрыв может прогреметь на АЭС.
Росгвардия рассылает на атомные электростанции предупреждения о готовящемся под Петербургом теракте, сообщают «Невские новости». Он запланирован накануне инаугурации президента России Владимира Путина.
По предварительным данным, одно из предупреждений от управления 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ поступило и на охраняемую АЭС в Ленинградской области.
Как стало известно спецслужбам, террористы могут передвигаться на иномарке Renault Fluence бежевого цвета. В настоящее время предпринимаются все меры для предотвращения террористической атаки.