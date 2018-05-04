Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Анна Курникова показала первое «беременное» фото
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Кэмпбелл, Дженнер и другие звезды посетили вечеринку в Нью-Йорке
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Серж Саргсян ушел в отставку
11:29 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи девочка погибла от удара током в сельском доме культуры

В Лазаревском районе Сочи возбудили уголовное дело после гибели девочки.

В селе Солохаул 2 мая девочка играла, забравшись в пространство между полом сельского дома культуры и поверхностью земли. Она перелезла через проходившую там трубу отопления и получила электротравму, после которой умерла.

«В ходе осмотра следователем получены данные, что на выходе горячей воды в систему отопления вмонтирован электрический циркуляционный насос, через который электрическое напряжение поступало на систему отопления», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Назначено исследование насоса, чтобы установить его неисправность. Устанавливаются ответственные за установку и эксплуатацию насоса, их действиям будет дана юридическая оценка. Расследование продолжается.

Все новости региона
 Самый точный гороскоп на 2018 год
Плюсы и минусы парка Галицкого
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
В чем Карл Маркс оказался прав
Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Создатель «Новичка»: названная ОЗХО доза убила бы весь Солсбери
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь