В Сочи девочка погибла от удара током в сельском доме культуры

В селе Солохаул 2 мая девочка играла, забравшись в пространство между полом сельского дома культуры и поверхностью земли. Она перелезла через проходившую там трубу отопления и получила электротравму, после которой умерла.

«В ходе осмотра следователем получены данные, что на выходе горячей воды в систему отопления вмонтирован электрический циркуляционный насос, через который электрическое напряжение поступало на систему отопления», — сообщает пресс-служба СК РФ.