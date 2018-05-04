В Хабаровск доставили депортированного из США россиянина

По версии следствия, в январе 2016 года 66-летний мужчина пришел в гости к своей бывшей жене, которая проживала в Кировском районе Хабаровска. В это же время к женщине пришел ее брат. Мужчины стали распивать спиртные напитки. Во время застолья обвиняемый ударил брата экс-супруги ножом. Потерпевший доставлен в больницу и выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Было возбуждено дело по статье «покушение на убийство». Позже обвиняемый скрылся от следствия. Полицейские установили, что он находится в США, и объявили его в международный розыск.