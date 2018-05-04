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11:24 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровск доставили депортированного из США россиянина

ХАБАРОВСК, 4 мая — РИА Новости. Обвиняемый в покушении на убийство мужчина, который скрывался в США от правоохранительных органов России, доставлен в Хабаровск для проведения следственных действий, сообщает в пятницу СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Источник: AP 2018

По версии следствия, в январе 2016 года 66-летний мужчина пришел в гости к своей бывшей жене, которая проживала в Кировском районе Хабаровска. В это же время к женщине пришел ее брат. Мужчины стали распивать спиртные напитки. Во время застолья обвиняемый ударил брата экс-супруги ножом. Потерпевший доставлен в больницу и выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Было возбуждено дело по статье «покушение на убийство». Позже обвиняемый скрылся от следствия. Полицейские установили, что он находится в США, и объявили его в международный розыск.

«Первого мая 2018 года сотрудники Интерпола доставили фигуранта уголовного дела в Москву, а сотрудники УМВД России по городу Хабаровску конвоировали его в столицу Дальневосточного федерального округа. Мужчина водворён в следственный изолятор. С ним запланировано производство следственных действий», — говорится в сообщении.

Речь идет о Юрии Шурупове, который, как ранее сообщала Генпрокуратура РФ, был депортирован из США по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 (покушение на убийство). В декабре 2016 года он был объявлен в международный розыск, в марте 2017-го его задержали на территории США.

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