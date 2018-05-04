В Татарстане нашли мертвым мужчину, которого искали 3 месяца

— Мужчина находился в розыске как без вести пропавший с 10 февраля. По предварительной информации, он умер примерно в то же время, когда стало известно о его пропаже — тело пролежало на окраине села Полянка около 3 месяцев, — рассказал источник.

Напомним, ранее стало известно о том, что смерть школьника на самодельных качелях в Бугульме оказалась трагической случайностью.