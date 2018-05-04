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17:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане нашли мертвым мужчину, которого искали 3 месяца

В Рыбно-слободском районе Татарстана нашли труп пенсионера, который находился в розыске. Информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердил источник портала ProKazan.ru.

— Мужчина находился в розыске как без вести пропавший с 10 февраля. По предварительной информации, он умер примерно в то же время, когда стало известно о его пропаже — тело пролежало на окраине села Полянка около 3 месяцев, — рассказал источник.

Напомним, ранее стало известно о том, что смерть школьника на самодельных качелях в Бугульме оказалась трагической случайностью.

 — Вместе с другими детьми ребенок играл в общем коридоре. Спрыгивая с трубы, используемой в качестве турника, мальчик попал головой в закрепленную на ней петлю из капроновых колготок, в результате чего скончался на месте, — рассказали в СК.

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