Пассажирский автобус полностью сгорел во Втором Иркутске
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
ЧП произошло на остановке «Поселок Боково» на улице Новаторов в
На место прибыли пожарные из Иркутского авиазавода. Они сбили пламя. Однако спасти сам автобус не удалось, он сгорел полностью в считанные минуты.
Ни водитель, ни пассажиры не пострадали. По предварительной версии, пожар возник
— Автобус сравнительно новый, — пояснили «Комсомольской правде» в Иркутске в городской администрации. — Был приобретен для МУП «Иркутскавтотранс». Сейчас проводится проверка, мы вызвали с
Уточним, что автобус был изготовлен на Ликинском автобусном заводе (ЛИАЗ) в Московской области.