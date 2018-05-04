Пассажирский автобус полностью сгорел во Втором Иркутске

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло на остановке «Поселок Боково» на улице Новаторов в Иркутске-II. Водитель 28-го муниципального маршрута почувствовал запах гари. Затем началось задымление в салоне. Шофер оперативно попросил всех пассажиров покинуть автобус, после чего вызвал пожарных.

На место прибыли пожарные из Иркутского авиазавода. Они сбили пламя. Однако спасти сам автобус не удалось, он сгорел полностью в считанные минуты.

Ни водитель, ни пассажиры не пострадали. По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания.

— Автобус сравнительно новый, — пояснили «Комсомольской правде» в Иркутске в городской администрации. — Был приобретен для МУП «Иркутскавтотранс». Сейчас проводится проверка, мы вызвали с завода-изготовителя инженера, который скоро приедет в Иркутск, и также будет разбираться в причинах ЧП. Вероятно, речь идет о технической неисправности.