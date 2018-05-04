Дело директора рухнувшего конного клуба «Аллюр» передали в суд, об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры НСО.

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Напомним, информация об обрушении крыши и в конном клубе «Аллюр» Бердска поступила в оперативную службу МЧС около 18 часов 19 января 2017 года. Погибли два человека, мужчина и подросток 45 и 15 лет. Погибшие были извлечены из-под завалов и умерли при транспортировке в больницу. Пострадали также трое подростков.

«По версии следствия, индивидуальный предприниматель с апреля по октябрь 2011 года на территории пионерского лагеря имени Путилова Барышевского сельсовета Новосибирской области для оказания услуг гражданам по проведению занятий конным видом спорта организовал возведение крытого манежа без получения разрешения на строительство, необходимой проектной документации и без осуществления строительного контроля», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления, — лишение свободы на срок до 10-ти лет.