Челябинец вынес 29 флаконов шампуня из магазина Пензы

В одном из пензинских супермаркетов сотрудники магазина не досчитались шампунь, полки «опустили» почти на 7 тысяч, вызвали полицию.

Правоохранители изучили камеры видеонаблюдения в зале и увидели такую картину: молодой парень с рюкзаком долго терся около стеллажа с шампунями. Осмотревшись по сторонам, открыл свою сумку и давай складывать флаконы один за другим. Набив рюкзак, как ни в чем не бывало, прошел мимо кассы, и вышел из магазина.

Правоохранители поймали грабителя. Им оказался 21-летний житель Челябинска. Парень не раз привлекался к уголовной ответственности. На допросе он раскололся и рассказал полицейским, что украл шампунь для продажи.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Грабителю грозит до 4 лет тюрьмы, — рассказали в УМВД по Пензенской области.