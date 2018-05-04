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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане удар молнии оставил без света 1,5 тысячи человек

Гроза и сильный ветер стали причиной ЧП в Азнакаевском районе Татарстана.

Так, 3 мая в Азнакаево сильный ветер снес крышу с дома на улице Ленинградской. Она упала и повредила два автомобиля, припаркованных рядом со зданием. Обошлось без пострадавших.

Также в районном центре молния ударила в изолятор линии электропередач. Из-за этого без света остались дома на пяти улицах Азнакаево, в которых проживают 1,5 тысячи человек.

В итоге подачу электроэнергии восстанавливали сотрудники аварийных служб.

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