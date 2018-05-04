В Татарстане удар молнии оставил без света 1,5 тысячи человек
Гроза и сильный ветер стали причиной ЧП в Азнакаевском районе Татарстана.
Гроза и сильный ветер стали причиной ЧП в Азнакаевском районе Татарстана.
Так, 3 мая в Азнакаево сильный ветер снес крышу с дома на улице Ленинградской. Она упала и повредила два автомобиля, припаркованных рядом со зданием. Обошлось без пострадавших.
Также в районном центре молния ударила в изолятор линии электропередач.
В итоге подачу электроэнергии восстанавливали сотрудники аварийных служб.