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13:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградец расстрелял мужчину из травматического пистолета

Жителя Калининграда будут судить за убийство. По версии следствия, между ним и другим мужчиной произошёл конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

Источник: Калининград.Ru

Во время ссоры 25-летний злоумышленник отрыл стрельбу в оппонента из травматического пистолета МР-80−13Т, после чего стал преследовать его. В общей сложности житель города выстрелил в мужчину не менее четырёх раз. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

Пострадавший получил проникающее слепое огнестрельное ранение груди с повреждением сердца и ушибом лёгких. Он скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

В отношении калининградца возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Материалы направили на рассмотрение в суд.

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