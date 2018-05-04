Калининградец расстрелял мужчину из травматического пистолета
Жителя Калининграда будут судить за убийство. По версии следствия, между ним и другим мужчиной произошёл конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.
Жителя Калининграда будут судить за убийство. По версии следствия, между ним и другим мужчиной произошёл конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.
Во время ссоры 25-летний злоумышленник отрыл стрельбу в оппонента из травматического пистолета МР-80−13Т, после чего стал преследовать его. В общей сложности житель города выстрелил в мужчину не менее четырёх раз. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.
Пострадавший получил проникающее слепое огнестрельное ранение груди с повреждением сердца и ушибом лёгких. Он скончался на месте происшествия через непродолжительное время.
В отношении калининградца возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Материалы направили на рассмотрение в суд.