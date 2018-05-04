Калининградец расстрелял мужчину из травматического пистолета

Во время ссоры 25-летний злоумышленник отрыл стрельбу в оппонента из травматического пистолета МР-80−13Т, после чего стал преследовать его. В общей сложности житель города выстрелил в мужчину не менее четырёх раз. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.