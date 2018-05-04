Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием скорой в Могилеве

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз, в том числе для определения степени тяжести травм, полученных пострадавшими. Следственные действия продолжаются.

Установлено, что утром 1 мая житель Могилева за рулем автомобиля Ford Fusion на перекрестке улицы Габровская и проспекта Пушкинский не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате медицинская «Газель» опрокинулась и столкнулась с Citroen. Водитель автомобиля Citroen и медицинские работники, ехавшие в автомобиле скорой медпомощи, с травмами различного характера были госпитализированы.