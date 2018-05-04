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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильный ветер в Челябинске срывает рекламные щиты и растяжки над дорогами

В городе опять хозяйничает непогода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 73% 760 мм рт. ст. 4 м/с

То хмуро, то солнечно: в пятницу, 4 мая, в Челябинске гуляет сильный ветер. Северо-западного направления, со скоростью до 25 м/с, он несет по улицам неубранный мусор, рвет над дорогами дорожные знаки.

«На перекрестке ул. Танкограда и ул. Северный Луч опрокинуло на газоне рекламный щит. Хорошо, упал не на дорогу, никого не пришиб!» — сообщают в соцсетях челябинцы. А кто-то заметил, что опоры щита закреплены бетонными блоками. Но ветер это «не смутило», повалил щит, как перышко.

На Свердловском проспекте, неподалеку от рынка «Северный», над дорогой сорвало огромную рекламную растяжку. Полотнище билось о лобовые стекла машин, мешало водителям.

Ветреная погода ожидается в Челябинске и в выходные. Так, в субботу, 5 мая, воздух днем прогреется до +8+10 градусов. Ветер ожидается порывистый, скоростью 10−15 м/с.

В воскресенье, 6 мая, дневные температуры +13 +15 градусов. Ветер западный, 3−8 м/с.

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