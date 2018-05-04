Сильный ветер в Челябинске срывает рекламные щиты и растяжки над дорогами
В городе опять хозяйничает непогода.
В городе опять хозяйничает непогода.
То хмуро, то солнечно: в пятницу, 4 мая, в Челябинске гуляет сильный ветер.
«На перекрестке ул. Танкограда и ул. Северный Луч опрокинуло на газоне рекламный щит. Хорошо, упал не на дорогу, никого не пришиб!» — сообщают в соцсетях челябинцы. А
На Свердловском проспекте, неподалеку от рынка «Северный», над дорогой сорвало огромную рекламную растяжку. Полотнище билось о лобовые стекла машин, мешало водителям.
Ветреная погода ожидается в Челябинске и в выходные. Так, в субботу, 5 мая, воздух днем прогреется до +8+10 градусов. Ветер ожидается порывистый, скоростью 10−15 м/с.
В воскресенье, 6 мая, дневные температуры +13 +15 градусов. Ветер западный, 3−8 м/с.