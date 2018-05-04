Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев арестован до 1 июля
Юрий Щеголев подозревается в получении взятки.
Юрий Щеголев подозревается в получении взятки.
Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев арестован до 1 июля.
Как сообщили агентству в объединенной
Ранее сообщалось, что по итогам заседания 3 мая суд удовлетворили ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.
Напомним, Юрий Щеголев подозревается в получении взятки в 6,5 млн. рублей при проведении конкурса на строительство детского сада в ЖК «Зенит».