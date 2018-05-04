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11:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев арестован до 1 июля

Юрий Щеголев подозревается в получении взятки.

Источник: Reuters

Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев арестован до 1 июля.

Как сообщили агентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, по решению Московского районного суда Нижнего Новгорода обвиняемый в получении взятки в 6,5 млн. рублей директор городского департамента строительства Юрий Щеголев арестован на 2 месяца. Т.е., согласно информации, он пробудет под арестом до 1 июля.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания 3 мая суд удовлетворили ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Напомним, Юрий Щеголев подозревается в получении взятки в 6,5 млн. рублей при проведении конкурса на строительство детского сада в ЖК «Зенит».

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