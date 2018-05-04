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11:44 (мск), источник: Newtimes.kz

Водитель сбил двух пешеходов и сбежал с места ДТП в Актобе

Полицейские разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло в четверг на улице Матросова, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

По данным полиции, 3 мая около 02:15 неустановленный водитель на автомашине марки «Audi-100» серебристого цвета, двигаясь по улице Матросова на пересечении Ахтанова в районе гостиницы «Сая», совершил наезда на двух пешеходов.

В результате ДТП одному из пешеходов 1990 года рождения причинено тяжкие телесные повреждении.

Водитель, не оказав доврачебную помощь и не сообщив сотрудникам полиции, скрылся с места ДТП.

«Очевидцам и свидетелям данного дорожно-транспортного происшествия просим позвонить по телефону: 936−404, мобильный телефон 8−776−774−0926, 8−775−189−5001 либо обращаться в Управление дознания ДВД Актюбинской области в кабинет № 404, дознавателю Управления дознания ДВД Актюбинской области», ― говорится в сообщении.

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