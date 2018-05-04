Водитель сбил двух пешеходов и сбежал с места ДТП в Актобе
Полицейские разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло в четверг на улице Матросова, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Полицейские разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло в четверг на улице Матросова, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
По данным полиции, 3 мая около 02:15 неустановленный водитель на автомашине марки «Audi-100» серебристого цвета, двигаясь по улице Матросова на пересечении Ахтанова в районе гостиницы «Сая», совершил наезда на двух пешеходов.
В результате ДТП одному из пешеходов 1990 года рождения причинено тяжкие телесные повреждении.
Водитель, не оказав доврачебную помощь и не сообщив сотрудникам полиции, скрылся с места ДТП.
«Очевидцам и свидетелям данного