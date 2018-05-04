Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Худоба 16-летней дочери Любови Толкалиной напугала поклонников
Кейт Уинслет осудила голливудских актрис за откровенные платья
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
17Time 100
15Сделать деньги
11:46 (мск), источник: БЕЛТА

Жительница Мозыря взяла кредит для оплаты услуг «экстрасенса» из России

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту завладения мошенническим путем $25 тыс., принадлежавших жительнице райцентра, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Источник: БЕЛТА

В начале марта потерпевшая при просмотре одной из передач про экстрасенсорику узнала телефон «ясновидящей» из России. После разговора со «специалистом» оказалось, что семье женщины необходимо «открыть денежные потоки». Чтобы улучшить финансовую ситуацию в семье, мозырянка согласилась на проведение заочного ритуала. Для этого женщина посредством банковского денежного перевода перечислила по переданным ей реквизитам $390.

Читайте также
Житель Гродно перевел Br1,7 тыс. за несуществующие биткоины

Впоследствии на домашний и мобильный телефоны потерпевшей неоднократно звонили незнакомые граждане от «ясновидящей», выдававшие себя за представителей российского учреждения по парапсихологии. Женщину убеждали в необходимости дальнейшего проведения магических действий для «закрытия воронки и ворот проклятия». В течение месяца она переводила различные суммы в Россию. Таким образом потратила личные сбережения, взяла кредит, одолжила у родственников, знакомых, коллег по работе. «Специалисты» обещали, что вложенные деньги ей вернут в двойном размере после участия в беспроигрышной лотерее.

По наставлению «ясновидящей» потерпевшая никому не рассказывала о происходящем. Когда история об услугах «экстрасенса» стала известна близким членам ее семьи, они незамедлительно обратились к правоохранителям.

В итоге Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Для установления лиц, причастных к совершению преступления, запланировано проведение комплекса следственных действий, в том числе при участии компетентных органов России.

Все новости региона
 Игорь Николаев произвел фурор в Сети
До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 мая
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
В чем Карл Маркс оказался прав
Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Создатель «Новичка»: названная ОЗХО доза убила бы весь Солсбери
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь