Жительница Мозыря взяла кредит для оплаты услуг «экстрасенса» из России

Источник: БЕЛТА

В начале марта потерпевшая при просмотре одной из передач про экстрасенсорику узнала телефон «ясновидящей» из России. После разговора со «специалистом» оказалось, что семье женщины необходимо «открыть денежные потоки». Чтобы улучшить финансовую ситуацию в семье, мозырянка согласилась на проведение заочного ритуала. Для этого женщина посредством банковского денежного перевода перечислила по переданным ей реквизитам $390.

Впоследствии на домашний и мобильный телефоны потерпевшей неоднократно звонили незнакомые граждане от «ясновидящей», выдававшие себя за представителей российского учреждения по парапсихологии. Женщину убеждали в необходимости дальнейшего проведения магических действий для «закрытия воронки и ворот проклятия». В течение месяца она переводила различные суммы в Россию. Таким образом потратила личные сбережения, взяла кредит, одолжила у родственников, знакомых, коллег по работе. «Специалисты» обещали, что вложенные деньги ей вернут в двойном размере после участия в беспроигрышной лотерее.

По наставлению «ясновидящей» потерпевшая никому не рассказывала о происходящем. Когда история об услугах «экстрасенса» стала известна близким членам ее семьи, они незамедлительно обратились к правоохранителям.