«Новичок» поставят под надзор
Гендиректор ОЗХО надеется включить его в список химоружия.
Гендиректор ОЗХО надеется включить его в список химоружия.
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю надеется, что
В интервью The New York Times Ахмет Узюмджю рассказал, что при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано от 50 до 100 г вещества, имевшего жидкую форму. По словам господина Узюмджю, это гораздо больше, чем необходимо для лабораторных исследований. «Для исследований в целях защиты вам будет нужно, например, от 5 до 10 г», — отметил он. По мнению гендиректора ОЗХО, это значит, что вещество могло быть произведено с целью применения в качестве химоружия.
«Одна вещь, которую важно отметить: нервный агент, похоже, очень устойчив, — подчеркнул господин Узюмджю.— На него не влияют погодные условия. Это объясняет на самом деле то, что мы смогли идентифицировать его спустя значительное время. Мы считаем, что он был высокой чистоты».
Генеральный директор ОЗХО также подчеркнул, что работает над включением
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в английском городе Солсбери. Как заявила британская полиция, они были отравлены «Новичком». Впоследствии оба вышли из комы.
Россия последовательно отрицает свою причастность к инциденту, ссылаясь на то, что «Новичок» производился и в других странах, в частности в самой Великобритании, США и Чехии. Чешский президент Милош Земан подтвердил опыты, которые проводились с веществом, однако подчеркнул, что ученые синтезировали лишь малое количество «Новичка», а после проведенных опытов полностью его уничтожили.
При этом он подчеркнул, что Служба безопасности и информации (контрразведка) утверждает, что яд А230 не называется «Новичком», а «Новичок» — это А234, но военная разведка считает «Новичком» именно яд А230.
Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован «Новичок», а потом уничтожен. Знаем где и знаем когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было.
«Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче» — так прокомментировала заявление Милоша Земана официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook. Она привела три примера «вранья правительства Терезы Мэй».
Первый — то, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей. Это, как напомнила Мария Захарова, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории
Второй — «относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны» — был опровергнут российской стороной. Официальный представитель МИДа напомнила, что были приведены факты «регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали».
И, наконец, третий — о том, что «Новичок» якобы производился только в России, — опроверг, как подчеркнула Мария Захарова, президент Чехии.
В то же время посольство России в Великобритании продолжает настаивать на том, что британские власти должны предоставить российской стороне полную информацию о ходе расследования «дела Скрипалей». Об этом в четверг журналистам заявил
О том, что Москва «готова к предметному взаимодействию с Лондоном по “делу Скрипалей”» в рамках возбужденного Следственным комитетом России 16 марта уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство, заявил в интервью итальянскому журналу «Панорама» глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, «поведение британских властей вызывает множество вопросов», так как все предложения России о совместном расследовании, а также «законные требования предоставить факты» были проигнорированы.
«Лондон пренебрег не только нормами международного права, но и элементарной этики, да и просто здравого смысла. Не предъявляя доказательств и даже не дожидаясь завершения британского расследования по линии
Марианна Беленькая