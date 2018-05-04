«Новичок» поставят под надзор

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю надеется, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, как считают британские спецслужбы, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, будет включено в список химического оружия, за которым осуществляется международный надзор.

В интервью The New York Times Ахмет Узюмджю рассказал, что при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано от 50 до 100 г вещества, имевшего жидкую форму. По словам господина Узюмджю, это гораздо больше, чем необходимо для лабораторных исследований. «Для исследований в целях защиты вам будет нужно, например, от 5 до 10 г», — отметил он. По мнению гендиректора ОЗХО, это значит, что вещество могло быть произведено с целью применения в качестве химоружия.

Версию о том, что использовавшийся концентрат был специально разработан для диверсионной операции, подтверждает и то, что он был в большом количестве обнаружен на дверной ручке дома Скрипалей, на скамейке, на которой их нашли, и в других местах.

«Одна вещь, которую важно отметить: нервный агент, похоже, очень устойчив, — подчеркнул господин Узюмджю.— На него не влияют погодные условия. Это объясняет на самом деле то, что мы смогли идентифицировать его спустя значительное время. Мы считаем, что он был высокой чистоты».

Генеральный директор ОЗХО также подчеркнул, что работает над включением нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, как считают британские спецслужбы, был отравлен бывший полковник ГРУ, в список химического оружия, подлежащего мониторингу. В этом случае страны, которые разрабатывают или хранят подобное вещество, будут обязаны об этом заявить.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в английском городе Солсбери. Как заявила британская полиция, они были отравлены «Новичком». Впоследствии оба вышли из комы.

Британская пресса, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщала, что яд, которым были отравлены Скрипали, был произведен в закрытом российском городе Шиханы, а непосредственным исполнителем был бывший агент ФСБ, который прибыл в Великобританию на одном самолете с Юлией Скрипаль и в тот же день улетел.

Россия последовательно отрицает свою причастность к инциденту, ссылаясь на то, что «Новичок» производился и в других странах, в частности в самой Великобритании, США и Чехии. Чешский президент Милош Земан подтвердил опыты, которые проводились с веществом, однако подчеркнул, что ученые синтезировали лишь малое количество «Новичка», а после проведенных опытов полностью его уничтожили.

«В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен», — сказал Милош Земан.

При этом он подчеркнул, что Служба безопасности и информации (контрразведка) утверждает, что яд А230 не называется «Новичком», а «Новичок» — это А234, но военная разведка считает «Новичком» именно яд А230.

Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован «Новичок», а потом уничтожен. Знаем где и знаем когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было. Милош Земан президент Чехии

«Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче» — так прокомментировала заявление Милоша Земана официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook. Она привела три примера «вранья правительства Терезы Мэй».

Первый — то, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей. Это, как напомнила Мария Захарова, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна.

Второй — «относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны» — был опровергнут российской стороной. Официальный представитель МИДа напомнила, что были приведены факты «регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали».

И, наконец, третий — о том, что «Новичок» якобы производился только в России, — опроверг, как подчеркнула Мария Захарова, президент Чехии.

6 фотографий 6 фотографий

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил «Ъ FM», что господин Земан «не говорил, что там производится именно то вещество, которым были якобы отравлены Скрипали», а Кремль считает, что это вещество «могло производиться в разных странах мира, в частности, в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот».

Читайте также Разработчик «Новичка» назвал чушью рассуждения российских властей о веществе

В то же время посольство России в Великобритании продолжает настаивать на том, что британские власти должны предоставить российской стороне полную информацию о ходе расследования «дела Скрипалей». Об этом в четверг журналистам заявил пресс-секретарь дипмиссии. «Все бы предпочли иметь дело с официальными комментариями, а не с утечками, которые, как заметил советник по нацбезопасности сэр Марк Седвилл, по большей части “полностью неточны или спекулятивны”. Мы уже видели много утечек по “делу Скрипалей”, которые потом оказались ложными», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».

О том, что Москва «готова к предметному взаимодействию с Лондоном по “делу Скрипалей”» в рамках возбужденного Следственным комитетом России 16 марта уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство, заявил в интервью итальянскому журналу «Панорама» глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, «поведение британских властей вызывает множество вопросов», так как все предложения России о совместном расследовании, а также «законные требования предоставить факты» были проигнорированы.

«Лондон пренебрег не только нормами международного права, но и элементарной этики, да и просто здравого смысла. Не предъявляя доказательств и даже не дожидаясь завершения британского расследования по линии Скотленд-Ярда, выяснения конкретной картины, правительство Великобритании обвинило Россию, развернуло масштабную антироссийскую политическую и информационную кампанию», — подчеркнул министр.