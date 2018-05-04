Одиннадцать фальшивых пятитысячных купюр изъяты в Челябинской области, возбуждено уголовное дело
Челябинск. 4 мая.
Челябинск. 4 мая.
«Следствием установлено, что задержанный, проживающий в Челябинске, сбывал фальшивые денежные средства в торговых объектах Магнитогорска», — говорится в сообщении.
У подозреваемого изъято 11 поддельных купюр номиналом в 5 тыс. рублей и около 120 тыс. рублей подлинных денег, а также легковой автомобиль и другие товары, приобретенные посредством размена фальшивок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Подозреваемый заключен под стражу.
Отмечается, что 31-летний мужчина нигде не работал, ранее был судим за имущественные преступления.