Одиннадцать фальшивых пятитысячных купюр изъяты в Челябинской области, возбуждено уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

«Следствием установлено, что задержанный, проживающий в Челябинске, сбывал фальшивые денежные средства в торговых объектах Магнитогорска», — говорится в сообщении.

У подозреваемого изъято 11 поддельных купюр номиналом в 5 тыс. рублей и около 120 тыс. рублей подлинных денег, а также легковой автомобиль и другие товары, приобретенные посредством размена фальшивок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Подозреваемый заключен под стражу.