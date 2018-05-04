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12:02 (мск), источник: Интерфакс

Одиннадцать фальшивых пятитысячных купюр изъяты в Челябинской области, возбуждено уголовное дело

Челябинск. 4 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудниками УМВД России по Магнитогорску (Челябинская область) задержан подозреваемый в сбыте пятитысячных поддельных купюр, сообщает пресс-служба регионального главка.

Источник: РИА "Новости"

«Следствием установлено, что задержанный, проживающий в Челябинске, сбывал фальшивые денежные средства в торговых объектах Магнитогорска», — говорится в сообщении.

У подозреваемого изъято 11 поддельных купюр номиналом в 5 тыс. рублей и около 120 тыс. рублей подлинных денег, а также легковой автомобиль и другие товары, приобретенные посредством размена фальшивок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Подозреваемый заключен под стражу.

Отмечается, что 31-летний мужчина нигде не работал, ранее был судим за имущественные преступления.

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