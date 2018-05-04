В Слуцке две девушки купались в реке — одна из них утонула

Инцидент произошел ночью 4 мая на реке Случь. Спасатели получили сообщение о тонущем человеке. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС узнали, что девушку 2000 г. р. спасли местные жители. Пострадавшая была госпитализирована. Она также рассказала, что в воде находилась еще одна девушка.