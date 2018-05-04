В Астраханской области задержали узбека, подозреваемого в работорговле
Гражданина Узбекистана арестовали во время пограничного контроля пассажирских поездов.
Гражданина Узбекистана арестовали во время пограничного контроля пассажирских поездов.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Астраханской области в пункте пропуска «Аксарайский» пограничники задержали узбекистанца, находящегося в международном розыске по подозрению в торговле людьми.
Об этом сообщает RT со ссылкой на
«Уроженец Узбекистана четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следствия своей страны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранца арестовали во время пограничного контроля пассажирских поездов.