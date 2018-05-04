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11:59 (мск), источник: Sputnik

В Астраханской области задержали узбека, подозреваемого в работорговле

Гражданина Узбекистана арестовали во время пограничного контроля пассажирских поездов.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Астраханской области в пункте пропуска «Аксарайский» пограничники задержали узбекистанца, находящегося в международном розыске по подозрению в торговле людьми.

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

«Уроженец Узбекистана четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следствия своей страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранца арестовали во время пограничного контроля пассажирских поездов.

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