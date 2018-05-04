Альфонс похитил у омички 400 тысяч рублей
Мошенник познакомился с девушкой в соцсетях и обманом получил ее деньги.
Мошенник познакомился с девушкой в соцсетях и обманом получил ее деньги.
В полицию за помощью обратилась 18-летняя омичка. Девушка попыталась снять наличку с карты, когда обнаружила, что у нее исчезло 437 тысяч рублей.
Как сообщили в
По информации полиции, подозреваемому жителю Левого берега 28 лет, он не раз был судим за имущественные преступления. Мало того — женат, а с девушкой познакомился намеренно, чтобы обогатиться. За мошенничество ему грозит до 6 лет тюрьмы.