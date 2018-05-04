Альфонс похитил у омички 400 тысяч рублей

В полицию за помощью обратилась 18-летняя омичка. Девушка попыталась снять наличку с карты, когда обнаружила, что у нее исчезло 437 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, девушка стала жертвой мошенника. В феврале она познакомилась в соцсетях с молодым человеком и стала общаться с ним. Спустя некоторое время новый знакомый под надуманным предлогом уговорил ее перевыпустить банковскую карту, а услугу «Мобильный банк» привязал к своему номеру телефона. В несколько заходов ловелас списал с карты девушки огромную сумму денег. Когда афера вскрылась, его задержали.