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12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Альфонс похитил у омички 400 тысяч рублей

Мошенник познакомился с девушкой в соцсетях и обманом получил ее деньги.

В полицию за помощью обратилась 18-летняя омичка. Девушка попыталась снять наличку с карты, когда обнаружила, что у нее исчезло 437 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, девушка стала жертвой мошенника. В феврале она познакомилась в соцсетях с молодым человеком и стала общаться с ним. Спустя некоторое время новый знакомый под надуманным предлогом уговорил ее перевыпустить банковскую карту, а услугу «Мобильный банк» привязал к своему номеру телефона. В несколько заходов ловелас списал с карты девушки огромную сумму денег. Когда афера вскрылась, его задержали.

По информации полиции, подозреваемому жителю Левого берега 28 лет, он не раз был судим за имущественные преступления. Мало того — женат, а с девушкой познакомился намеренно, чтобы обогатиться. За мошенничество ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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