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12:20 (мск), источник: Sputnik.by

Обвиняемый в могилевском убийстве: меня похитили из России

Фигурант уголовного дела, которое отправил на пересмотр президент, заявил, что его заставили признаться в убийстве сотрудники милиция.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мая- Sputnik. Обвиняемый в убийстве жительницы Могилева в 2009 году Юрий Иванов заявил, что сотрудники правоохранительных органов похитили из России и доставили в Беларусь, об этом он заявил в пятницу в суде.

В Верховном суде третий день идет допрос обвиняемого в убийстве Светланы Поддубской, передает корреспондент Sputnik из зала суда. Дело спустя почти 10 лет было отправлено на пересмотр главой государства.

Иванова уже судили за убийство Поддубской, но в 2010 году суд оправдал его. Летом 2017-го Иванов был доставлен из Санкт-Петербурга и помещен в СИЗО КГБ, ему опять предъявляли обвинение в убийстве женщины.

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«Меня просто похитили с территории России, привезли в Беларусь. Я об этом писал жалобы. Привезли пограничники меня на белом микроавтобусе к зданию генпрокуратуры в Минске, пересадили в черный микроавтобус — устроили цирк шапито», — заявил Иванов в пятницу, отвечая на вопросы в ходе допроса в суде в пятницу. Ранее в суде была озвучена информация, что 8 августа 2017 года его в Санкт-Петербурге задержали оперативники.

Сегодня он также рассказал, что ему 9 августа следователь в Минске заявил, что он был объявлен в международный розыск. «Я ему сказал. Восьмого объявили, восьмого нашли — круто сработали», — с иронией заметил Иванов.

Он также заявил, что в СИЗО КГБ в 2017 году отказался пройти исследования на полиграфе. «В СИЗО КГБ отказался от полиграфа, но могу пройти в суде», — сказал он и добавил: «Я не собирался сотрудничать со следствием, потому что меня похитили».

Явка с повинной.

Иванов также убеждал суд, что признаться в преступлении в 2009 году его заставили сотрудники милиции.

В пятницу прокурор зачитывал протоколы допроса, которые проходили в первые дни допроса в феврале 2009 года и показания в суде. Тогда обвиняемый заявил, а сегодня поддержал свои показания о том, что явку с повинной его заставили написать в Ленинском РУВД Могилева. Он также сообщил, что в здании РУВД три сотрудника милиции, когда «выбивали показания, одевали ему на голову целлофановый мешок и били».

Иванов также сообщил, что в феврале 2009 года к нему в камеру «подсаживали подставных людей», которым он также говорил, что совершил убийство. По его словам, он это делал, будучи уверенным, что «это сотрудники милиции».

Как следует из материалов дела, после первого посещения адвоката, он отказался от явки с повинной, заявив, что написал ее под психологическим давлением со стороны сотрудников РУВД. На вопрос о том, почему он тогда не направлял жалоб по поводу избиений, он сказал, что сделал это, когда его перевели из ИВС в тюрьму. «Я боялся сотрудников милиции. Если бы я тогда сделал такое заявление, все бы ленинское РУВД пришло», — сказал он в суде.

Обвиняемый также сообщил, что в 2009—2010 годах, когда шло досудебное и судебное расследование дела, он не видел видеозаписи осмотра места происшествия. «Я эту видеозапись увидел первый раз вот сейчас на суде».

Не признает вины.

Иванов в очередной раз не признал вины в совершении убийства Поддубской.

Отвечая на вопросы суда, он сообщил, что с 2014 года жил и работал в России, собирался получать российское гражданство, был женат, есть ребенок, 2014 рождения.

Он рассказал о том, что у него есть отец, который живет под Минском. Но он смог вспомнить его отчество. У него есть брат от другого отца, мать и бабушка.

Он подчеркнул в суде, что хотя и не платил официально алименты, но помогал материально содержать ребенка. А в России у него была девушка, она была беременна. В России у него был зарегистрирован фиктивный брак для того, чтобы можно было получать кредиты.

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