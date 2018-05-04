Аким СКО прокомментировал задержание руководителя регионального ГАСК

«По задержанию начальника ГАСК. К сожалению, этот факт имел место, уже вчера обнародовали это. До этого начальник ГАСК был арестован, самая коррупциогенная сфера — строительство и контроль», — сказал Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

«Необходимо все автоматизировать, чтобы уменьшить контакты. Там, где есть разрешения всевозможные, там есть коррупциогенная основа. Надо чтобы было так, человек сдал документы, а далее все в автоматическом режиме проводилось. На сегодняшний день порядка 44% госуслуг автоматизировано. Наша задача 100% всех госуслуг автоматизировать, чтобы контакта не было. Вот тогда мы максимально снизим все эти процессы», — резюмировал Кумар Аксакалов.