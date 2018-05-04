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13:48 (мск), источник: Kazinform

Аким СКО прокомментировал задержание руководителя регионального ГАСК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал задержание руководителя регионального управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«По задержанию начальника ГАСК. К сожалению, этот факт имел место, уже вчера обнародовали это. До этого начальник ГАСК был арестован, самая коррупциогенная сфера — строительство и контроль», — сказал Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Аким добавил, что для того чтобы в будущем избежать таких ситуаций, необходимо автоматизировать процесс предоставления государственных услуг.

«Необходимо все автоматизировать, чтобы уменьшить контакты. Там, где есть разрешения всевозможные, там есть коррупциогенная основа. Надо чтобы было так, человек сдал документы, а далее все в автоматическом режиме проводилось. На сегодняшний день порядка 44% госуслуг автоматизировано. Наша задача 100% всех госуслуг автоматизировать, чтобы контакта не было. Вот тогда мы максимально снизим все эти процессы», — резюмировал Кумар Аксакалов.

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