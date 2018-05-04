Екатеринбуржец впал в кому на турецком курорте: семье нужна помощь

Один день пребывания в медучреждении стоит 6 тыс. евро. А за оплату лечения и транспортировку в Россию насчитали уже 8 млн рублей.

«У Сергея вчера утром случился сердечный приступ, произошла гипоксия мозга. Его не сразу нашли, так как плохо ему стало в ванной. Когда обнаружили, сразу вызвали скорую, врачи сделали массаж сердца и отвезли в больницу. Никаких прогнозов медики пока не дают. Страховая компания лечение не оплачивает, так как в крови у Сергея обнаружили алкоголь — накануне случившегося он выпил», — рассказала ЕАН бывшая жена Цукрука Лариса.

Она отметила, что ранее у Сергея проблем с сердцем не было.

Завтра в Турцию вылетят родители и сестра мужчины. Сейчас они ведут переговоры с консульством, чтобы решить вопросы транспортировки Сергея на родину. Также в Алании сейчас находится нынешняя супруга Сергея Цукрука и их ребенок, но в больницу их не пускают.

Семья просит всех неравнодушных оказать любую посильную помощь — самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение они не могут.