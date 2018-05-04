Полицейские Башкирии задержали участников крупной наркогруппировки

Источник: РИА "Новости"

Полицейские Башкирии при поддержке отряда «Гром» задержали пятерых участников наркогруппировки, и двоих предполагаемых организаторов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, 42-летний житель Кушнаренковского района и его 31-летняя супруга, создали группировку для продажи наркотиков через «закладки» в Иглинском, Кушнаренковском районах и в Уфе.

Супруги вовлекли в «дело» своих знакомых. Члены группы делили крупные партии наркотиков на части и прятали пакеты для других курьеров в тайниках. Чтобы заполучить желанную дозу, потребители переводили деньги на указанный наркоторговцами счет, а затем получали координаты «закладок».

Операция по задержанию семи участников наркогруппы одновременно проходила в Уфе, Иглинском и Кушнаренковском районах республики. В результате сотрудниками полиции изъяли свыше 1,2 кг наркотиков, 202 сим-карты, 22 сотовых телефона, 2 планшета, 2 ноутбука, 13 банковских карт и более 54 тысяч рублей.