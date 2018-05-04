В Калининграде уголовник требовал 20 тысяч рублей за угнанный автомобиль
В отдел полиции № 2 Калининграда обратился местный предприниматель, который сообщил, что с него требуют выкуп за ранее похищенный автомобиль.
В отдел полиции № 2 Калининграда обратился местный предприниматель, который сообщил, что с него требуют выкуп за ранее похищенный автомобиль.
Припаркованный у дома в Летнем проезде «Рено» 1995 года выпуска, как потом выяснилось, преступник угнал, благодаря незакрытой задней дверце. Завести двигатель удалось при помощи обычной отвертки. Обнаружив в салоне иномарки документы, угонщик позвонил владельцу транспортного средства и предложил вернуть движимое имущество за скромное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. В случае отказа пообещал, что ремонт «тачки» обойдется значительно дороже.
Злополучный «Рено» полицейские обнаружили спрятанным в поле за одним из садовых товариществ на окраине Калининграда.
— Эксперты обследовали салон машины и обнаружили улики, указывающие на причастность к совершению преступления неработающего 39-летнего гражданина, — сообщили в
Попытка получить обернулась для ранее уже судимого за убийство и кражу калининградца очередным уголовным делом — возбужденным на сей раз по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». По максимуму рецидивист может получить шесть лет за решеткой.