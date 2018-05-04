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12:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

В центре Воронежа на улице нашли маленькую девочку

Полицейские выяснят, где родители малышки и почему она осталась одна.

В центре Воронежа 4 мая прохожие заметили маленькую девочку на улице Коммунаров. Она была одна. Звонок в полицию о потерявшемся ребёнке поступил в 11:17, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На вид ребёнку примерно два года. Полицейским, которые выехали на вызов, предстоит выяснить, где родители девочки и почему она оказалась на улице одна.

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