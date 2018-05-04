Волгоградская область попала в «красную» зону регионов с опасными дорогами

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на данные рейтинга, за минувший год в регионе произошло 1 475 ДТП, в которых погибло 157 человек и 1 889 были ранены. Протяженность дорог в Волгоградской области составляет 27 456 километров, а автопарк на 1 000 человек — 548 машин. Индекс безопасности региональным дорогам присвоили в районе 2,45. Отметим, что самый низкий индекс в рейтинге составил 1,13, а наиболее высокий — 3,07.