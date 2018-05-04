В Нижнем Новгороде возбудили дело после смерти ребенка в больнице

По версии следствия, 19 марта 2018 года школьница была госпитализирована с кишечной инфекцией в детскую городскую больницу № 27. По результатам лечения 30 марта 2018 года она выписана из стационара. На следующий день состояние ребенка резко ухудшилось, и 1 апреля каретой скорой помощи она доставлена в детскую инфекционную больницу № 8, где в тот же день скончалась, отмечает СК.