Тело Томирис Байсафа доставят в Астану
Вечером 4 мая тело казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафа отправят в Астану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Вечером 4 мая тело казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафа отправят в Астану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Сегодня вечером тело девушки отправят в Астану. Сотрудники консульства находятся в больнице, проводят все соответствующие процедуры перед отправкой», — сообщили в
21-летняя Томирис Байсафа скончалась 3 мая в НИИ Склифосовского, куда она была госпитализирована после падения с высоты. 13 апреля
Она получила множественные переломы. Ранее по делу был допрошен 22-летний Муртузали, сын бывшего председателя правительства Дагестана. В посольстве Казахстана в России накануне заявили, что уголовное дело в связи со смертью девушки не прекращено.