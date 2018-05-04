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12:42 (мск), источник: Tengrinews

Тело Томирис Байсафа доставят в Астану

Вечером 4 мая тело казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафа отправят в Астану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

Источник: Tengrinews

«Сегодня вечером тело девушки отправят в Астану. Сотрудники консульства находятся в больнице, проводят все соответствующие процедуры перед отправкой», — сообщили в пресс-службе.

21-летняя Томирис Байсафа скончалась 3 мая в НИИ Склифосовского, куда она была госпитализирована после падения с высоты. 13 апреля студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений выпала из окна четвертого этажа МГИМО во время большой перемены.

Она получила множественные переломы. Ранее по делу был допрошен 22-летний Муртузали, сын бывшего председателя правительства Дагестана. В посольстве Казахстана в России накануне заявили, что уголовное дело в связи со смертью девушки не прекращено.

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