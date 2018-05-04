Тело Томирис Байсафа доставят в Астану

Источник: Tengrinews

«Сегодня вечером тело девушки отправят в Астану. Сотрудники консульства находятся в больнице, проводят все соответствующие процедуры перед отправкой», — сообщили в пресс-службе.

21-летняя Томирис Байсафа скончалась 3 мая в НИИ Склифосовского, куда она была госпитализирована после падения с высоты. 13 апреля студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений выпала из окна четвертого этажа МГИМО во время большой перемены.