Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Погибнут многие": Трамп и Нетаньяху объявил о начале III мировой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Тина Канделаки сильно похудела
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Война в Сирии: Ирану предложено выйти вон, на очереди РФ -эксперт
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Тина Канделаки сильно похудела
Кэмпбелл, Дженнер и другие звезды посетили вечеринку в Нью-Йорке
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
12В тени войны
15Сделать деньги
13:02 (мск), источник: VN.ru

Беременная женщина пострадала в столкновении маршрутки и трамвая

«Водители маршруток ездят так, что можно и без ДТП родить преждевременно». Два вида общественного транспорта — маршрутка и трамвай — не поделили дорогу на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска.

ДТП произошло днем 4 мая, сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс». В столкновении сошлись маршрутное такси № 54 и трамвай № 15, перевозившие пассажиров.

В итоге пострадала беременная женщина, находившаяся в маршрутке. Ее эвакуировала бригада скорой медицинской помощи. Судя по фото, трамвай получил незначительные повреждения, а вот микроавтобус лишился бампера и смятую боковину со стороны переднего пассажира.

Многие пользователи соцсетей скептически встретили известия о пострадавшей беременной женщине. «И как она пострадала? Качнулась всего лишь? Испугалась? ДТП касательное», — написали некоторые подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».

Но были в комментариях и заступившиеся: «Для беременных любой ушиб, тем более в ДТП, уже является показанием для госпитализации и наблюдения. Беременная может удариться не очень удачным местом, а если она сидела, на нее могли упасть», — отметили заступники. Один из комментаторов с удивлением заметил: «Интересно: в комментариях женщины пишут с сарказмом, а мужики сочувствуют беременной женщине».

В январе 2017 года на узкой улочке Новосибирска разыгралась дорожно-транспортная драма с участием беременной женщины и автоледи. Женщина-пешеход была на 8-м месяце беременности и не пожелала лезть на сугроб, чтобы пропустить нетерпеливую даму за рулем. Та, в свою очередь, решила прокатить медлительную сибирячку на капоте.

Все новости региона
Стартовал сбор предложений в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Эксперты назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра
Жить как Рокфеллеры: имущество клана миллиардеров распродают
«Терминатор» стал одной из самых ожидаемых новинок парада Победы
Генпрокуратура раскрыла доход Чайки за 2017 год
В чем Карл Маркс оказался прав
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь