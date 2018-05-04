Беременная женщина пострадала в столкновении маршрутки и трамвая

ДТП произошло днем 4 мая, сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс». В столкновении сошлись маршрутное такси № 54 и трамвай № 15, перевозившие пассажиров.

В итоге пострадала беременная женщина, находившаяся в маршрутке. Ее эвакуировала бригада скорой медицинской помощи. Судя по фото, трамвай получил незначительные повреждения, а вот микроавтобус лишился бампера и смятую боковину со стороны переднего пассажира.

Многие пользователи соцсетей скептически встретили известия о пострадавшей беременной женщине. «И как она пострадала? Качнулась всего лишь? Испугалась? ДТП касательное», — написали некоторые подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».

Но были в комментариях и заступившиеся: «Для беременных любой ушиб, тем более в ДТП, уже является показанием для госпитализации и наблюдения. Беременная может удариться не очень удачным местом, а если она сидела, на нее могли упасть», — отметили заступники. Один из комментаторов с удивлением заметил: «Интересно: в комментариях женщины пишут с сарказмом, а мужики сочувствуют беременной женщине».