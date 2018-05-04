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13:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Бдительный воронежец невольно похитил маленькую девочку у матери

Мальчик думал, что она потерялась.

В центре Воронежа произошел трагикомический случай. Около 11 часов в пятницу, 4 мая, на улице Коммунаров мама двух детей одевала одного ребенка, а другой, двухлетняя девочка, вышла за калитку. Мимо проходил мальчик, занимавшийся в училище неподалеку. Ему показалось, что ребенок потерялся. Он решил привести ее в свое учебное заведение и позвонить в полицию.

— В это время проезжавшая на машине женщина увидела мальчика, ведущего по улице малышку. Она в свою очередь подумала, что дети потерялись, и позвонила в полицию. В итоге мама все же получила дочку назад, с ней ничего не случилось, — рассказали в отделе полиции ГУ МВД России по Воронежской области.

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