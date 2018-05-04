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13:37 (мск), источник: Volga News

Пожилого мужчину задержали в Красном Яру с патронами для автомата

В Красном Яру полицейские задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У мужчины в кармане нашли 12 патронов для автомата калибра 5,45×39 мм. Задержанный рассказал, что нашел их в апреле на берегу реки и оставил на память.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

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