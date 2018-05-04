Пьяная девушка ногтями повредила семь автомобилей

На место происшествия прибыли специалисты из Государственного комитета судебных экспертиз, они осмотрели авто и зафиксировали повреждения на них. Тем временем сотрудники уголовного розыска установили, что автомобили повредила девушка 1999 года рождения, которая является студенткой второго курса одного из столичных вузов. По ее словам, вечером она возвращалась домой в состоянии алкогольного опьянения и, проходя мимо припаркованных во дворе дома автомобилей, проводила по ним ногтями. Девушка призналась оперативникам, что видела, что от ее действий на машинах остаются длинные царапины.