Пьяная девушка ногтями повредила семь автомобилей
Студентка, будучи нетрезвой, по дороге домой, поцарапала ногтями припаркованные автомобили.
Студентка, будучи нетрезвой, по дороге домой, поцарапала ногтями припаркованные автомобили.
МИНСК, 4 мая — Sputnik. Нетрезвая девушка оставила огромные царапины от ногтей на семи автомобилях, припаркованных во дворе, об этом инциденте рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
«В
На место происшествия прибыли специалисты из Государственного комитета судебных экспертиз, они осмотрели авто и зафиксировали повреждения на них. Тем временем сотрудники уголовного розыска установили, что автомобили повредила девушка 1999 года рождения, которая является студенткой второго курса одного из столичных вузов. По ее словам, вечером она возвращалась домой в состоянии алкогольного опьянения и, проходя мимо припаркованных во дворе дома автомобилей, проводила по ним ногтями. Девушка призналась оперативникам, что видела, что от ее действий на машинах остаются длинные царапины.
Ранее подозреваемая не привлекалась к уголовной ответственности. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка ее действиям.