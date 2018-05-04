Под Волгоградом глава кооператива потратил деньги пайщиков

Этот «бизнесмен» продал машину, которая принадлежала кооперативу и была куплена на деньги пайщиков. А вырученные средства — ни много, ни мало — 400 тысяч рублей — потратил на свое усмотрение.

На него тут же завели уголовное дело по двум статьям — «присвоение имущества в крупном размере с использованием служебного положения» и «злоупотреблении полномочиями». Расследование вели следователи СО ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области. Свою вину глава кооператива не признал. Но факты свидетельствовали обратное, поэтому прокуратура утвердила ему обвинительное заключение.

Максимальный срок, который ему грозит, — шесть лет лишения свободы, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.