Под Волгоградом глава кооператива потратил деньги пайщиков
В Ленинском районе Волгоградской области на мошенничестве поймали председателя правления сельскохозяйственного
В Ленинском районе Волгоградской области на мошенничестве поймали председателя правления сельскохозяйственного
Этот «бизнесмен» продал машину, которая принадлежала кооперативу и была куплена на деньги пайщиков. А вырученные средства — ни много, ни мало — 400 тысяч рублей — потратил на свое усмотрение.
На него тут же завели уголовное дело по двум статьям — «присвоение имущества в крупном размере с использованием служебного положения» и «злоупотреблении полномочиями». Расследование вели следователи СО ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области. Свою вину глава кооператива не признал. Но факты свидетельствовали обратное, поэтому прокуратура утвердила ему обвинительное заключение.
Максимальный срок, который ему грозит, — шесть лет лишения свободы, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.
Кроме того, прокуратура Ленинского района выяснила, что председатель вовремя на выплачивал вклады в СКСПК «21 Век». Дело по данному факту выделено в отдельное производство и находится на стадии проверки.