Глава банды «черных риелторов» сядет в тюрьму на 11 лет

38-летнего мужчину осудили сразу по нескольким статьям: создание преступного сообщества, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, похищение человека и мошенничество.

В ходе расследования было установлено, что подсудимый возглавлял банду с ноября 2012 года по май 2015 года, куда входили и трое полицейских. В этот период было совершено несколько преступлений. Так, летом 2014 года у 56-летнего мужчины члены банды незаконно отобрали право собственности на его квартиру. Позже родственники потерпевшего заявили в полицию, а бывшего хозяина квартиры поместили в наркологическую клинику для лечения от алкоголизма. Однако члены банды отыскали его и выкинули из окна больницы, разыграв самоубийство.

Еще двоих потерпевших похитили сотрудники полиции, которые являлись членами преступной организации, и привезли к своим соучастникам. Там с помощью вымогательств они заполучили право собственности на их квартиры. Причем одного из потерпевших «черные риелторы» забили до смерти.

Всего же с 2014 года по август 2016 года участники банды похитили квартиры у семи одиноких людей, трое из которых были убиты, а двое похищено. Общий ущерб превысил 10 миллионов 800 тысяч рублей.

Однако зарабатывала банда не только похищая квартиры. Летом 2016 года участковый уполномоченный полиции вместе с подельниками незаконно врезался в нефтепровод на территории Лысковского района. В этом случае ущерб был намного выше — 28 миллионов рублей.

Глава преступной организации заключил сделку со следствием и сдал всех десятерых членов банды. Сейчас на них заведены уголовные дела. Уйти удалось лишь одному — его объявили в федеральный розыск. Все остальные ждут суда.