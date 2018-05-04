В Уфе поставили охрану возле стройки, где нашли мертвой студентку

Напомним, жители соседних домов отмечали, что заброшенная стройка — излюбленное место посещения школьников и студентов, а также лиц без определенного места жительства и наркоманов.
— Данный адрес включен в ночной маршрут патрульно-постовой службы. Днем на объекте обеспечена охрана совместно с сотрудниками Управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Кировскому району Уфы, — доложила заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 МВД по Уфе Г. Б. Аминева.
Кроме того, инспекторы Центра общественной безопасности ведут профилактические беседы со школьниками. Недостроенный дом включен в маршрут народных дружинников, которые патрулируют общественные места в вечернее время.
Начальник городского Управления гражданской защиты по Кировскому району Артур Бубнихин подчеркнул, что заброшенную стройку следует оградить, чтобы закрыть доступ для посторонних лиц.
Напомним, в начале февраля в шахте лифта обнаружили тело пропавшей без вести 16 января студентки Башмедуниверситета Гузель Газетдиновой. Как рассказал начальник отдела организации розыскной работы УМВД по Башкирии Артур Галлямов, труп случайно нашел мужчина, искавший свой паспорт. Он предположил, что документы могли найти бездомные и спрятать в недостроенном доме.
Сам долгострой — результат действий недобросовестного застройщика, ЖСК «Дуслык-Строй». В конце марта текущего года председатель правления ЖСК «Дуслык-Строй» и директор ООО «ЭнергоТехСервис» признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщала прокуратура Башкирии, в нарушение проектно-сметной документации, предполагающей возведение 10 этажного дома с 65 квартирами, обвиняемые заключили с гражданами договоры купли-продажи 99 квартир на сумму более 307 млн. рублей. Деньги дольщиков они потратили на свое усмотрение, в том числе на покупку авто бизнес-класса. В отношении ещё одного из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй», экстрадированного из Республики Кипр, уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в суде. Подсудимые не признали вину в совершении преступлений и лишь незначительно возместили ущерб. Тем не менее в рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество на общую сумму около 347 млн рублей, в том числе на объект незавершённого строительства и дорогостоящие иномарки.