В Уфе поставили охрану возле стройки, где нашли мертвой студентку

Сам долгострой — результат действий недобросовестного застройщика, ЖСК «Дуслык-Строй». В конце марта текущего года председатель правления ЖСК «Дуслык-Строй» и директор ООО «ЭнергоТехСервис» признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщала прокуратура Башкирии, в нарушение проектно-сметной документации, предполагающей возведение 10 этажного дома с 65 квартирами, обвиняемые заключили с гражданами договоры купли-продажи 99 квартир на сумму более 307 млн. рублей. Деньги дольщиков они потратили на свое усмотрение, в том числе на покупку авто бизнес-класса. В отношении ещё одного из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй», экстрадированного из Республики Кипр, уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в суде. Подсудимые не признали вину в совершении преступлений и лишь незначительно возместили ущерб. Тем не менее в рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество на общую сумму около 347 млн рублей, в том числе на объект незавершённого строительства и дорогостоящие иномарки.