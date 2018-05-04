Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ начала «жесткую политику» в Черном море: Украина в панике
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
Кэмпбелл, Дженнер и другие звезды посетили вечеринку в Нью-Йорке
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Командир российского самолета умер по пути в Египет
Монголия обратилась к России за помощью
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Серж Саргсян ушел в отставку
13:46 (мск), источник: Югополис

Сочинцы рассказали о сливе неустановленных веществ в Черное море

Факт слива загрязняющего вещества зафиксировали местные подводные охотники.

Житель Сочи, подводный охотник Борис Антонов сообщил местному ресурсу «Макс портал» о выбросах в море, которые, по его словам, могут оказаться продуктами нефтепереработки.

2 мая он и еще несколько членов его группы около 11 часов дня совершили погружение в море в районе Красного штурма. По словам мужчины, около 17 часов неизвестные слили в воду вещество, которое очевидцы на видео называют соляркой и мазутом.

«На данный момент мазут растянулся по всему берегу одного из немногих пляжей, которые реально любят местные жители Сочи и Хосты», — утверждает очевидец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько дней назад в редакцию прислали еще одно видео, на котором очевидец рассказывает о выбросах в море канализационных стоков в Адлерском районе. По его словам, «картина удручающая […] видео не может передать запах, который там стоит».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщал «Югополис», в акватории Сочи регулярно появляются оторванные канализационные трубы. 200-метровый кусок канализационного коллектора, который в декабре 2016 года оторвался от глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений, в течение нескольких месяцев находился на одном из сочинских пляжей. При этом в начале 2017 года МУПу «Водоканал», обслуживающему коллектор, решением Городского собрания Сочи было выделено 70 миллионов рублей на восстановительные работы. Однако эти работы до сих пор не проведены. В середине апреля 2017 года в акватории Сочи был обнаружен еще один фрагмент трубы глубоководного выпуска, дрейфующий в сторону Сочи.

Очередная труба всплыла в конце июня 2017 года — тогда 100-метровая часть трубы глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений оторвалась и дрейфовала вдоль побережья курорта.

В то же время ученые РАН заявили о значительном очищении моря за последние 10 лет. Это произошло в связи с увеличением численности полезных водорослей, которые избегают загрязненной воды. Отмечается, что на протяжении нескольких лет учёные проводили исследования в акватории Чёрного моря, в том числе в Новороссийской бухте. По результатам работы установлено, что численность водорослей планктонного вида кокколитофоридов значительно выросла.

Все новости региона
На содержание федеральных трасс в районе Сочи выделят 19,8 млрд рублей
Яд «Новичок» поставят под надзор из-за «дела Скрипалей»
Литва начала называть Грузию по-новому
Участник «Последнего героя» писатель Сергей Сакин найден мертвым
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Эксперты назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь