Сочинцы рассказали о сливе неустановленных веществ в Черное море
Факт слива загрязняющего вещества зафиксировали местные подводные охотники.
Факт слива загрязняющего вещества зафиксировали местные подводные охотники.
Житель Сочи, подводный охотник Борис Антонов сообщил местному ресурсу «Макс портал» о выбросах в море, которые, по его словам, могут оказаться продуктами нефтепереработки.
2 мая он и еще несколько членов его группы около 11 часов дня совершили погружение в море в районе Красного штурма. По словам мужчины, около 17 часов неизвестные слили в воду вещество, которое очевидцы на видео называют соляркой и мазутом.
«На данный момент мазут растянулся по всему берегу одного из немногих пляжей, которые реально любят местные жители Сочи и Хосты», — утверждает очевидец.
Несколько дней назад в редакцию прислали еще одно видео, на котором очевидец рассказывает о выбросах в море канализационных стоков в Адлерском районе. По его словам, «картина удручающая […] видео не может передать запах, который там стоит».
Как сообщал «Югополис», в акватории Сочи регулярно появляются оторванные канализационные трубы. 200-метровый кусок канализационного коллектора, который в декабре 2016 года оторвался от глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений, в течение нескольких месяцев находился на одном из сочинских пляжей. При этом в начале 2017 года МУПу «Водоканал», обслуживающему коллектор, решением Городского собрания Сочи было выделено 70 миллионов рублей на восстановительные работы. Однако эти работы до сих пор не проведены. В середине апреля 2017 года в акватории Сочи был обнаружен еще один фрагмент трубы глубоководного выпуска, дрейфующий в сторону Сочи.
Очередная труба всплыла в конце июня 2017 года — тогда 100-метровая часть трубы глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений оторвалась и дрейфовала вдоль побережья курорта.
В то же время ученые РАН заявили о значительном очищении моря за последние 10 лет. Это произошло в связи с увеличением численности полезных водорослей, которые избегают загрязненной воды. Отмечается, что на протяжении нескольких лет учёные проводили исследования в акватории Чёрного моря, в том числе в Новороссийской бухте. По результатам работы установлено, что численность водорослей планктонного вида кокколитофоридов значительно выросла.