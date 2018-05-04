Сочинцы рассказали о сливе неустановленных веществ в Черное море

Житель Сочи, подводный охотник Борис Антонов сообщил местному ресурсу «Макс портал» о выбросах в море, которые, по его словам, могут оказаться продуктами нефтепереработки.

2 мая он и еще несколько членов его группы около 11 часов дня совершили погружение в море в районе Красного штурма. По словам мужчины, около 17 часов неизвестные слили в воду вещество, которое очевидцы на видео называют соляркой и мазутом.

«На данный момент мазут растянулся по всему берегу одного из немногих пляжей, которые реально любят местные жители Сочи и Хосты», — утверждает очевидец.

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Несколько дней назад в редакцию прислали еще одно видео, на котором очевидец рассказывает о выбросах в море канализационных стоков в Адлерском районе. По его словам, «картина удручающая […] видео не может передать запах, который там стоит».

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Как сообщал «Югополис», в акватории Сочи регулярно появляются оторванные канализационные трубы. 200-метровый кусок канализационного коллектора, который в декабре 2016 года оторвался от глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений, в течение нескольких месяцев находился на одном из сочинских пляжей. При этом в начале 2017 года МУПу «Водоканал», обслуживающему коллектор, решением Городского собрания Сочи было выделено 70 миллионов рублей на восстановительные работы. Однако эти работы до сих пор не проведены. В середине апреля 2017 года в акватории Сочи был обнаружен еще один фрагмент трубы глубоководного выпуска, дрейфующий в сторону Сочи.

Очередная труба всплыла в конце июня 2017 года — тогда 100-метровая часть трубы глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений оторвалась и дрейфовала вдоль побережья курорта.