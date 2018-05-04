Швайбович: найдено тело 18-летней девушки, утонувшей ночью в Слуцке

Источник: Sputnik.by

В жаркую погоду так и тянет освежиться, желательно, в озере или речке. А майской ночью так и вовсе сплошная романтика. Вероятно, так рассуждали две 18-летние подруги в Слуцке, отправившиеся в ночь на пятницу 4 мая купаться на реку Случь. А уже в 3.07 спасателям поступило сообщение о том, что в реке тонут люди.

«Прибывшим к месту вызова спасателям стало известно, что населением спасена девушка 2000 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая доставлена в Слуцкую центральную районную больницу. Со слов спасенной, в воде находилась еще одна девушка 2000 года рождения. Ее поисками сразу же занялись спасатели. В 11.21 в пятницу 4 мая работники Солигорского ОСВОДа извлекли утонувшую девушку», — сообщила Швайбович.