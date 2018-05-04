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13:41 (мск), источник: Sputnik.by

Швайбович: найдено тело 18-летней девушки, утонувшей ночью в Слуцке

Официальный представитель МЧС по Минской области Анастасия Швайбович рассказала радио Sputnik Беларусь подробности трагического происшествия в Слуцке, где местные жители ночью спасали двух тонувших в реке подружек.

Источник: Sputnik.by

В жаркую погоду так и тянет освежиться, желательно, в озере или речке. А майской ночью так и вовсе сплошная романтика. Вероятно, так рассуждали две 18-летние подруги в Слуцке, отправившиеся в ночь на пятницу 4 мая купаться на реку Случь. А уже в 3.07 спасателям поступило сообщение о том, что в реке тонут люди.

«Прибывшим к месту вызова спасателям стало известно, что населением спасена девушка 2000 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая доставлена в Слуцкую центральную районную больницу. Со слов спасенной, в воде находилась еще одна девушка 2000 года рождения. Ее поисками сразу же занялись спасатели. В 11.21 в пятницу 4 мая работники Солигорского ОСВОДа извлекли утонувшую девушку», — сообщила Швайбович.

В связи с установившейся теплой погодой МЧС напоминает о правилах поведения на воде: купаться только в специально оборудованных местах, оценивать свои силы, не прыгать с обрывов и дамб, не купаться в нетрезвом виде, не пытаться переплывать водоемы. Также нельзя оставлять детей у воды без присмотра — взрослые должны быть просто на расстоянии вытянутой руки от ребенка.

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