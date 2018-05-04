Жители перегородили дорогу технике и подрались со строителями в микрорайоне Первомайском Иркутска
На улице
На улице
Грузовики в этот иркутский двор по улице
— Я вас прошу приостановить работы.
— Я причём?
— Вы исполнитель.
— Вот вы можете наблюдать следы от строительной техники, от грузовика, от «КАМАЗа», поцарапал бампер мне.
— Он прямо на таран пошёл?
— Грубо говоря, да.
— Вы перегородили выезд?
— Перегородили выезд, потому что мы не обладаем информацией, на каком основании здесь и что строится, — говорит жительница Иркутска Татьяна Мустафаева.
Единственный источник сведений для жителей — паспорт стройки. Там написано — здесь возводят жилой дом. Но владельцы квартир в неведении.
— Стройплощадка подходит практически к стене дома. То есть люди, которые там живут, они будут в опасности и дискомфорте. Учитывая, что у нашего дома есть трещины, есть полости, которые постоянно подсыпают, мы очень опасаемся за безопасность, — говорит жительница Иркутска Светлана Михеева.
Кроме того, люди переживают, что строители вырубят деревья рядом с площадкой. Представители застройщика, компании «Вега», на контакт не идут:
— Я имею право получать информацию.
— Я вам всю информацию выдал. Покажите план, покажите все документы, которые есть.
— Всё, вы закончили?
— Мы нет. Вы покажете документы?
— Всё, до свидания.
Но все же под натиском местных жителей представитель компании показал документы. Разрешение на строительство есть. Выдали его в городской администрации:
— А на каком основании вы здесь сегодня проехали?
— Я за любое нарушение законодательства готов ответить. Только обоснованно.
Комментарий от городской администрации нам получить пока не удалось. Между тем представитель строительной компании также рассказал — проезд техники по дворам тоже согласован с властями.