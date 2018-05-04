Жители перегородили дорогу технике и подрались со строителями в микрорайоне Первомайском Иркутска

Грузовики в этот иркутский двор по улице Мамина-Сибиряка начали заезжать сегодня утром. И сразу же, без ограждения территории, рабочие приступили к строительству. Близость с детской площадкой никого не смутила. Местные жители всеми способами пытаются остановить стройку:

— Я вас прошу приостановить работы.

— Я причём?

— Вы исполнитель.

— Вот вы можете наблюдать следы от строительной техники, от грузовика, от «КАМАЗа», поцарапал бампер мне.

— Он прямо на таран пошёл?

— Грубо говоря, да.

— Вы перегородили выезд?

— Перегородили выезд, потому что мы не обладаем информацией, на каком основании здесь и что строится, — говорит жительница Иркутска Татьяна Мустафаева.

Единственный источник сведений для жителей — паспорт стройки. Там написано — здесь возводят жилой дом. Но владельцы квартир в неведении.

— Стройплощадка подходит практически к стене дома. То есть люди, которые там живут, они будут в опасности и дискомфорте. Учитывая, что у нашего дома есть трещины, есть полости, которые постоянно подсыпают, мы очень опасаемся за безопасность, — говорит жительница Иркутска Светлана Михеева.

Кроме того, люди переживают, что строители вырубят деревья рядом с площадкой. Представители застройщика, компании «Вега», на контакт не идут:

— Я имею право получать информацию.

— Я вам всю информацию выдал. Покажите план, покажите все документы, которые есть.

— Всё, вы закончили?

— Мы нет. Вы покажете документы?

— Всё, до свидания.

Но все же под натиском местных жителей представитель компании показал документы. Разрешение на строительство есть. Выдали его в городской администрации:

— А на каком основании вы здесь сегодня проехали?

— Я за любое нарушение законодательства готов ответить. Только обоснованно.