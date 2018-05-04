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14:11 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В челябинском дворе дерево рухнуло на авто

ЧП произошло в одном из дворов в Советском районе Челябинска.

Дерево упало на припаркованные у дома автомобили, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Фото в нашу редакцию прислали очевидцы — жильцы дома № 63 на улице Воровского. Согласно их свидетельствам, инцидент произошел сегодня утром, 4 мая. Обошлось без пострадавших, однако упавшее дерево зацепило сразу две машины. При этом деревья, по словам жителей, пока никто не убрал.

Напомним, по сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня в Челябинске скорость ветра составляет от 5 до 17 метров в секунду. Причем порывистый ветер сохранится и на ближайшие несколько дней.

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