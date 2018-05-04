В челябинском дворе дерево рухнуло на авто

Фото в нашу редакцию прислали очевидцы — жильцы дома № 63 на улице Воровского. Согласно их свидетельствам, инцидент произошел сегодня утром, 4 мая. Обошлось без пострадавших, однако упавшее дерево зацепило сразу две машины. При этом деревья, по словам жителей, пока никто не убрал.