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13:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

На Гавайях проснулся мощный вулкан (видео)

Впечатляющие кадры извергающейся лавы сняли с помощью дрона.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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