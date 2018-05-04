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Серж Саргсян ушел в отставку
13:45 (мск)
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источник:
Новости Mail.Ru
На Гавайях проснулся мощный вулкан (видео)
Впечатляющие кадры извергающейся лавы сняли с помощью дрона.
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