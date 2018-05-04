В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно

Источник: РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. «Западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем “Аметист” … задержано украинское рыболовецкое судно “ЯМК-0041” (порт приписки — Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне РФ», — говорится в релизе.

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Несколько километров сетей изъяты, судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий».

Пограничники подчеркнули, что действуют «в строгом соответствии с международным морским правом».

Ранее, 25 марта, украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно «Норд» с 10 членами экипажа. Все они россияне, при этом Киев считает их украинскими гражданами.