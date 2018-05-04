В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России, задержано в пятницу в Черном море, сообщает крымское пограничное управление ФСБ РФ.
Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России, задержано в пятницу в Черном море, сообщает крымское пограничное управление ФСБ РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. «Западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем “Аметист” … задержано украинское рыболовецкое судно “ЯМК-0041” (порт приписки — Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел
Несколько километров сетей изъяты, судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий».
Пограничники подчеркнули, что действуют «в строгом соответствии с международным морским правом».
Ранее, 25 марта, украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно «Норд» с 10 членами экипажа. Все они россияне, при этом Киев считает их украинскими гражданами.
Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне.