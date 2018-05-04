В Омске подросток ради кражи напал на школьника с бутылкой

Прибывшие на место сотрудники выяснили, что нападавший был в синей куртке и солнцезащитных очках. А вскоре удалось выяснить и магазин, где злоумышленник приобрел алкогольный напиток. Найти преступника помогли также записи с камер видеонаблюдения, где оперативники узнали ранее судимого 17-летнего жителя Советского округа. Уже чере3 20 минут парень был задержан на автовокзале, хотя успел к тому времени снять очки и сменить куртку.