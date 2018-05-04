В Омске подросток ради кражи напал на школьника с бутылкой
Инцидент произошел на улице Путилова в Кировском округе Омска.
Инцидент произошел на улице Путилова в Кировском округе Омска.
Неизвестный парень ударил 14-летнего подростка по голове пивной бутылкой, отобрал телефон и скрылся. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию.
Прибывшие на место сотрудники выяснили, что нападавший был в синей куртке и солнцезащитных очках. А вскоре удалось выяснить и магазин, где злоумышленник приобрел алкогольный напиток. Найти преступника помогли также записи с камер видеонаблюдения, где оперативники узнали ранее судимого 17-летнего жителя Советского округа. Уже чере3 20 минут парень был задержан на автовокзале, хотя успел к тому времени снять очки и сменить куртку.
Мобильный телефон стоимостью 8 тысяч подозреваемый успел сдать в ломбард за 3 тысячи рублей в подземном переходе на Левом берегу.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.