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14:01 (мск), источник: СуперОмск

В Омске подросток ради кражи напал на школьника с бутылкой

Инцидент произошел на улице Путилова в Кировском округе Омска.

Неизвестный парень ударил 14-летнего подростка по голове пивной бутылкой, отобрал телефон и скрылся. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию.

Прибывшие на место сотрудники выяснили, что нападавший был в синей куртке и солнцезащитных очках. А вскоре удалось выяснить и магазин, где злоумышленник приобрел алкогольный напиток. Найти преступника помогли также записи с камер видеонаблюдения, где оперативники узнали ранее судимого 17-летнего жителя Советского округа. Уже чере3 20 минут парень был задержан на автовокзале, хотя успел к тому времени снять очки и сменить куртку.

Мобильный телефон стоимостью 8 тысяч подозреваемый успел сдать в ломбард за 3 тысячи рублей в подземном переходе на Левом берегу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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