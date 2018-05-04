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14:00 (мск), источник: СуперОмск

Осквернителей памятника в Береговом могут арестовать

Трое парней, которые осквернили памятник «Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 1941−1945 гг.» в поселке Береговой, ждут крупные неприятности.

Напомним, в середине апреля в сеть попала видоезапись, на которой трое парней оскверняют мемориал. Один из них вплотную встал к памятнику в позе, характерной для справления нужды, тогда как другие фотографировали. Полиции удалось в короткие сроки установить личности нарушителей: ими оказались парни от 17 до 20 лет, учащиеся в средних учебных заведениях. Ранее они не привлекались к административной или уголовной ответственности.

Однако в их биографиях может появиться первая судимость. Полиция возбудила в отношении них уголовное дело, действия парней попали под статью «Вандализм». Максимальное наказание за вандализм — арест на срок до 3-х месяцев.

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