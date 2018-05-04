Осквернителей памятника в Береговом могут арестовать

Напомним, в середине апреля в сеть попала видоезапись, на которой трое парней оскверняют мемориал. Один из них вплотную встал к памятнику в позе, характерной для справления нужды, тогда как другие фотографировали. Полиции удалось в короткие сроки установить личности нарушителей: ими оказались парни от 17 до 20 лет, учащиеся в средних учебных заведениях. Ранее они не привлекались к административной или уголовной ответственности.