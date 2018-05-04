В Калининграде разыскивают 31-летнего мужчину, пропавшего в выходные

Мужчина вышел с работы на ул. Сергеева, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Рост Александра — 180 см, плотное телосложение, русые волосы. Мужчина носит усы и бороду. В ушах у него «тоннели», на руках татуировки. Он был одет в камуфляжные шорты, тёмную футболку, толстовку и кроссовки.