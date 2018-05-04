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13:57 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде разыскивают 31-летнего мужчину, пропавшего в выходные

В Калининграде волонтёры ищут 31-летнего Александра Богачёва, который пропал 2 мая. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград» «ВКонтакте».

Мужчина вышел с работы на ул. Сергеева, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Рост Александра — 180 см, плотное телосложение, русые волосы. Мужчина носит усы и бороду. В ушах у него «тоннели», на руках татуировки. Он был одет в камуфляжные шорты, тёмную футболку, толстовку и кроссовки.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по тел. 554−402 или 8911−486−44−54.

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