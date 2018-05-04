В Тверской области узбекистанца будут судить за хранение наркотиков
Ранее сотрудники СГБ изъяли психотропные препараты на сумму более 290 миллионов сумов в городе Коканде Ферганской области.
Ранее сотрудники СГБ изъяли психотропные препараты на сумму более 290 миллионов сумов в городе Коканде Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Тверской области 50-летнего узбекистанца будут судить за приобретение и хранение наркотиков, сообщает
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сотрудники СГБ изъяли психотропные препараты на сумму более 290 миллионов сумов в городе Коканде Ферганской области. За контрабанду ядовитых веществ злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
По данным Национального