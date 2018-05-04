14-летняя школьница пропала в Новосибирской области, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Екатерина Афонина ушла из дома в деревне Новотрубное Коченевского района 1 мая, с тех пор о ней нет никакой информации.



Была одета: чёрная толстовка на молнии, тёмные джинсы, кроссовки чёрные с розовыми полосками.

Приметы: на вид 11−13 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, стрижка под каре, волос тёмный. Может находиться в Новосибирске.