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14:28 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением

В городе Стерлитамак по месту жительства обнаружено тело сотрудника Отдела МВД России по Стерлитамакскому району.

В настоящее время руководством МВД по РБ назначена служебная проверка для установления причин и обстоятельств происшествия.

По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт, сообщили «Вестям» в пресс-службе МВД по РБ.

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