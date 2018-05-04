В Башкирии найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением
В городе Стерлитамак по месту жительства обнаружено тело сотрудника Отдела МВД России по Стерлитамакскому району.
В городе Стерлитамак по месту жительства обнаружено тело сотрудника Отдела МВД России по Стерлитамакскому району.
В настоящее время руководством МВД по РБ назначена служебная проверка для установления причин и обстоятельств происшествия.
По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт, сообщили «Вестям» в