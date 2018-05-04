Более 1000 патронов изъяли у жителя Ростовской области
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Более 1000 патронов изъяли правоохранители у жителя Кагальницкого района Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, 57-летнего мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.
В ходе осмотра места жительства подозреваемого было обнаружено более 1000 патронов калибра 5,45 мм.
В настоящее время в отношении жителя района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.