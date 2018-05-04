Сотрудник СТО на Lexus клиента спровоцировал массовое ДТП в Алматы
Пострадали три человека.
Пострадали три человека.
В Алматы на ул. Саина, между пр. Райымбека и ул. Толе би, произошло массовое ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.
Как рассказал водитель Toyota Mark II, он ехал по ул. Саина в левом ряду. В среднем ряду двигалась Lada 2114, справа от нее Lexus RX300. Как показалось водителю Toyota, между этими двумя авто было
Lada после столкновения закрутило по дороге, и она, пробив разделительное ограждение, вылетела на встречную полосу, где врезалась в ГАЗель.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Lada, их госпитализировали. Водителю ГАЗели оказали помощь на месте.
Как выяснилось позже, Lexus был оставлен на СТО для покраски бампера. И работники его забрали, для каких целей, неизвестно. После случившегося пассажир кроссовера покинул место ДТП сразу, водитель — чуть позже. Владельца авто поставили в известность, и он приехал на место. Мужчину, который был за рулем, быстро нашли и передали сотрудникам полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.
По ул. Саина образовалась пробка — водители проезжающих мимо авто сильно снижали скорость, чтобы лучше рассмотреть последствия аварии и снять их на телефон.