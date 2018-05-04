Сотрудник СТО на Lexus клиента спровоцировал массовое ДТП в Алматы

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В Алматы на ул. Саина, между пр. Райымбека и ул. Толе би, произошло массовое ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

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Как рассказал водитель Toyota Mark II, он ехал по ул. Саина в левом ряду. В среднем ряду двигалась Lada 2114, справа от нее Lexus RX300. Как показалось водителю Toyota, между этими двумя авто было какое-то соревнование, и водитель Lexus подрезал Lada. Водитель последней вывернул вправо, и столкнулся с Mark II. Та, в свою очередь, уходя от удара, наехала на бордюр.

Lada после столкновения закрутило по дороге, и она, пробив разделительное ограждение, вылетела на встречную полосу, где врезалась в ГАЗель.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Lada, их госпитализировали. Водителю ГАЗели оказали помощь на месте.

Как выяснилось позже, Lexus был оставлен на СТО для покраски бампера. И работники его забрали, для каких целей, неизвестно. После случившегося пассажир кроссовера покинул место ДТП сразу, водитель — чуть позже. Владельца авто поставили в известность, и он приехал на место. Мужчину, который был за рулем, быстро нашли и передали сотрудникам полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.