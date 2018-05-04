Батут с детьми сорвало ветром в Астане
Батут с детьми сорвало ветром в Астане, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил читатель Tengrinews.kz, прислав видео на редакционный
Батут с детьми сорвало ветром в Астане, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил читатель Tengrinews.kz, прислав видео на редакционный
По предварительным данным, пострадало 5 детей.
«На месте работают полицейские. Предварительно от порыва ветра перевернуло батут, в результате пострадало пятеро детей. Сейчас им оказывается медпомощь», — прокомментировали в
«На место прибыл полицейский наряд и кареты скорой помощи, работают на месте. В 16.50 в дежурную часть поступил звонок с информацией о происшествии, по пострадавшим будем выяснять ситуацию», — добавили в полиции.