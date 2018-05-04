Батут с детьми сорвало ветром в Астане

«На месте работают полицейские. Предварительно от порыва ветра перевернуло батут, в результате пострадало пятеро детей. Сейчас им оказывается медпомощь», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Астаны.

«На место прибыл полицейский наряд и кареты скорой помощи, работают на месте. В 16.50 в дежурную часть поступил звонок с информацией о происшествии, по пострадавшим будем выяснять ситуацию», — добавили в полиции.