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14:17 (мск), источник: Tengrinews

Батут с детьми сорвало ветром в Астане

Батут с детьми сорвало ветром в Астане, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил читатель Tengrinews.kz, прислав видео на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99.

Источник: Tengrinews

По предварительным данным, пострадало 5 детей.

«На месте работают полицейские. Предварительно от порыва ветра перевернуло батут, в результате пострадало пятеро детей. Сейчас им оказывается медпомощь», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Астаны.

«На место прибыл полицейский наряд и кареты скорой помощи, работают на месте. В 16.50 в дежурную часть поступил звонок с информацией о происшествии, по пострадавшим будем выяснять ситуацию», — добавили в полиции.

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